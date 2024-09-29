Служить будут не все: кто из украинцев может получить отсрочку в октябре
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Отсрочить призыв на службу можно на определенный срок
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку от призыва.
"Телеграф" выяснил, кто может рассчитывать на отсрочку. Мужчины до 25 и более 60 лет, как правило, не подлежат призыву.
Также не подлежат мобилизации лица с инвалидностью I-III степеней и признанные непригодным к военной службе по состоянию здоровья. Кроме того, мобилизация женщин в Украине остается добровольной.
По семейным обстоятельствам не призывают в армию:
- мужчин, на иждивении которых находятся трое и более несовершеннолетних детей;
- родителей-одиночек, который самостоятельно воспитывает ребенка или детей младше 18 лет;
- мужчин-опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или воспитывающих несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);
- лиц, удерживающих совершеннолетнего ребенка (18-23 лет) с инвалидностью I или II группы;
- мужчин-усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, удерживающих детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
- мужчин, ухаживающих за больной женой, ребенком, а также родителями своими или жены, нуждающимися в постоянном уходе;
- мужчин, имеющих жену с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы;
- опекунов человека с инвалидностью, который недееспособен; тех, кто ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе — если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход;
- одного из супругов, женщину или супруга, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка или детей, а также беременных военнослужащих.
Кроме этого, мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, тоже могут не мобилизовать. К близким родственникам принадлежат жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.
Также право на отсрочку имеют:
- работники критически важных предприятий, народные депутаты и другие категории государственных служащих могут получить отсрочку;
- студенты, аспиранты и докторанты (только учащиеся на дневной или дуальной форме).
Ранее "Телеграф" писал, что сразу 8 категорий мужчин потеряли право на отсрочку. Кому могут дать повестку.