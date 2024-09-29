Служить будут не все: кто из украинцев может получить отсрочку в октябре

Отсрочить призыв на службу можно на определенный срок

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку от призыва.

"Телеграф" выяснил, кто может рассчитывать на отсрочку. Мужчины до 25 и более 60 лет, как правило, не подлежат призыву.

Также не подлежат мобилизации лица с инвалидностью I-III степеней и признанные непригодным к военной службе по состоянию здоровья. Кроме того, мобилизация женщин в Украине остается добровольной.

По семейным обстоятельствам не призывают в армию:

мужчин, на иждивении которых находятся трое и более несовершеннолетних детей;

родителей-одиночек, который самостоятельно воспитывает ребенка или детей младше 18 лет;

мужчин-опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или воспитывающих несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);

лиц, удерживающих совершеннолетнего ребенка (18-23 лет) с инвалидностью I или II группы;

мужчин-усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, удерживающих детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

мужчин, ухаживающих за больной женой, ребенком, а также родителями своими или жены, нуждающимися в постоянном уходе;

мужчин, имеющих жену с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы;

опекунов человека с инвалидностью, который недееспособен; тех, кто ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе — если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход;

одного из супругов, женщину или супруга, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка или детей, а также беременных военнослужащих.

Кроме этого, мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, тоже могут не мобилизовать. К близким родственникам принадлежат жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Также право на отсрочку имеют:

работники критически важных предприятий, народные депутаты и другие категории государственных служащих могут получить отсрочку;

студенты, аспиранты и докторанты (только учащиеся на дневной или дуальной форме).

Ранее "Телеграф" писал, что сразу 8 категорий мужчин потеряли право на отсрочку. Кому могут дать повестку.