Вручили повестку через родственников: законно ли это, рассказала адвокат

Получение повестки должно проходить определенным законом образом

В Украине продолжается обязательная мобилизация военнообязанных, во время которой территориальные центры комплектования (ТЦК) выдают повестки. Однако большинство до сих пор волнует вопрос: могут ли этот документ вручать через родственников.

Как отметила адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко "РБК-Украина", повестки кроме ТЦК могут вручать работники органов местной власти и это вполне законно.

Ведь эти люди и представители местного самоуправления, главы ОСМД и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) уполномочены законодательством на передачу военнообязанным повесток.

"Однако эта процедура должна иметь также формальный характер. В частности, руководитель военной администрации, а также начальник ТЦК должен выдать соответствующий приказ, где должно быть указано, что такой человек уполномочен передавать военнообязанным повестки по поручению", — отметила эксперт.

В то же время она подчеркнула, что во время вручения повестки лицо самостоятельно должно в ней расписаться и заполнить определенные бланки. Вручение повесток через посторонних даже родственников незаконно.

"Такой документ не влечет за собой никаких юридических последствий, пока сам мужчина не распишется в получении повестки. Я не уверена, что в уже выписанной полностью заполнены личные персональные данные мужчины. Да, там могут быть уже указаны фамилия, имя и отчество и дата рождения, потому что эти данные несложно обнаружить по месту прописки в квартире или в доме. По многим домам оставались придомовые книги, которые использовали раньше. Но говорить, что там стоит конкретная дата и, соответственно, уже начался отсчет для штрафных санкций – однозначно нет", – рассказала адвокат.

По ее словам, сообщение о получении повестки должно проходить определенным законом образом – либо путем личного вручения с подписью военнообязанного, либо отправлено ему по почте.

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