Дальше только розыск: как ТЦК будут выявлять нарушителей военного учета

Полиция имеет полное право задерживать таких лиц

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили до 9 ноября текущего года. Поэтому большинство мужчин в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные. В ТЦК объяснили, как именно будут выявлять военнообязанных, которые этого не сделали.

В Украине все еще есть те, кто не обновил свои военно-учетные данные, поэтому автоматически считаются нарушителями и им грозит административная ответственность. Об этом пояснил в интервью "Западному курьеру" временный исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Андрей Мороз.

"Эти граждане находятся в розыске полиции. Наши сотрудники каждый день их выявляют во время мер по оповещению и передают полиции", — отметил Мороз.

По его словам, нарушителями военного учета также считаются мужчины, не имеющие военно-учетных документов. Есть также категория граждан, имеющих право на отсрочку от службы, но по каким-то причинам не обновили данные, а также те, у кого на руках есть документы неустановленного образца.

Таких людей передают представителям полиции, которые в дальнейшем привлекают мужчин к административной ответственности. После этого ТЦК актуализирует данные и если лицо подлежит призыву и мобилизации, оно должно пройти ВЛК. Затем, если мужчина не имеет права на отсрочку и состояние его здоровья позволяет проходить военную службу, то для него определяется учебный центр и подразделение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие штрафы предусмотрены для военнообязанных, вовремя не обновивших свои данные в ТЦК и СП.