Отсрочка от мобилизации не вечна: когда ее нужно восстановить

Мобилизацию продлевают на 90 дней

Военнообязанные, имеющие право на отсрочку от мобилизации, самостоятельно должны об этом сообщать ТЦК. К тому же срок действия всех отсрочок истекает 9 ноября.

Начальник группы коммуникации Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин сообщил, что после этого дня, при продлении срока проведения мобилизации, основания для предоставления отсрочки будут проверены снова. Если не удастся сделать это с помощью Единого реестра призывников, военнообязанных и резервистов, нужно будет принести подтверждающие документы.

Что делать, чтобы отсрочку продлили

Для того чтобы срок действия отсрочки был продлен после издания соответствующего указа президента о продлении мобилизации, военнообязанный должен подать заявление на рассмотрение комиссии в бумажной или электронной форме (например, если будет реализовано такое представление в "Резерв+").

Если человек обращается в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения по этому вопросу комиссией, военнообязанный не направляется на прохождение ВЛК. Если решение об отсрочке приняли отрицательное для военнообязанного, то он направляется на медосмотр.

Ранее "Телеграф" рассказывал о нововведениях, которые уже начали действовать с начала октября. Это рассылка повесток по почте.