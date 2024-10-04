Беспредела больше не будет: полный перечень полномочий, которые имеют ТЦК и СП

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Во время военного положения в Украине представители ТЦК обладают определенными полномочиями, но иногда их действия выходят за пределы закона. Адвокат объяснил, какие есть права у призывников.

По словам адвоката Сергея Савинского, передает РБК-Украина, ТЦК и СП в Украине во время военного должны выполнять решения призывных комиссий по направлению военнообязанных для прохождения базовой военной службы. Такие же действия должны совершать местные госадминистрации и исполнительные органы городских советов.

Кроме того, они также взаимодействуют с местными госадминистрациями по привлечению граждан на военную службу и прохождение гражданами альтернативной (невоенной) службы.

К тому же в обязанности военкомата входит вести военный учет мужчин (призывников, военнообязанных и резервистов), заключивших контракт добровольца территориальной обороны, ветеранов войны и военной службы и других лиц, имеющих право на пенсионное обеспечение по закону Украины. О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Кроме того, есть другие полномочия:

ознакомление граждан Украины с их правами и обязанностями;

оформление и выдача военно-учетных документов призывникам, военнообязанным и резервистам;

взаимодействие с местными госадминистрациями, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

проведение агитации, отбора, изучения, оформления документов кандидатов на военную службу по контракту (в том числе лиц офицерского состава) и их направление в воинские части, учебные воинские части (центры);

оповещение и призыв граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и разведывательных органов) на военную службу;

выявление и предварительный отбор кандидатов для направления к поступлению на обучение в высших военных учебных заведениях или военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

предоставление информации командирам воинских частей о военнообязанных, состоящих на военном учете, с целью отбора граждан для прохождения службы в военном резерве и военной службы по контракту;

разработка планов проведения мобилизации человеческих и транспортных ресурсов, усовершенствование системы оповещения, сбора и поставки указанных мобилизационных ресурсов на соответствующей территории;

ведение на соответствующей территории учета привлекаемых к выполнению мобилизационных задач предприятий, а также учета человеческих и транспортных ресурсов, предназначенных для удовлетворения потребностей обороны государства;

контроль за проведением на предприятиях, в учебных заведениях работы по ведению военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, бронирование военнообязанных на период мобилизации и военное время;

рассмотрение обращений военнослужащих, работников и членов их семей, а также граждан по вопросам, относящимся к компетенции ТЦК и СП;

ведение приема граждан, обращающихся по указанным вопросам, выдача необходимых справок и других документов;

ведение учета лиц, уволенных с военной службы из ВСУ в запас или в отставку, проживающих на соответствующей территории, — для оформления документов, прилагаемых к пенсионному делу в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" "

выдача справок гражданам о прохождении военной службы, в частности, о периоде участия в боевых действиях (для учета в стаж);

изучение вопросов потребности в комплектовании штатных должностей ТЦК и СП военнослужащими, государственными служащими и работниками, а также внесение предложений по их подготовке и повышению квалификации, проведению работы с персоналом;

обращение в Национальную полицию или ее территориальные подразделения;

обращение в органы Национальной полиции (в установленном законом порядке) о доставке в ТЦК и СП лиц, совершивших административные правонарушения (предусмотренные статьями 210 и 210-1 КУоАП).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто может не получить штраф за необновление данных в ТЦК.