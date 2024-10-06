В октябре украинцам из ТЦК разошлют эти повестки: что о них нужно знать

Один из видов повесток сейчас не выдают

В Украине существует несколько видов повесток, которые граждане призывного возраста могут получать во время мобилизации и военного положения. Важно уточнить, что далеко не каждая из них является "билетом" на фронт.

"Телеграф" рассказывает, о каких повестках идет речь. Их будут вручать украинским гражданам в октябре.

Так, всего существует четыре вида повесток и каждая означает определенное действие, которое должно быть выполнено после ее получения. Например, прохождение медкомиссии.

Повестка для уточнения данных

Такие повестки вручают мужчинам для внесения в базу данных личности призывника, информации о его семейном положении, трудоустройстве, наличии или отсутствии детей. В ходе проверки могут быть выявлены основания для освобождения мужчины от службы в армии, к примеру, при наличии ребенка.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии

Этот вид повестки обязывает мужчину пройти медицинское обследование. К ней также обязательно прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного, в которой указывается, годен он к срочной службе или же нет.

Повестка-призыв на срочную военную службу

В данном виде повесток указан срок, в который мужчине нужно явиться на призывной участок. В ней также отмечается, что при себе необходимо иметь: паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), а также учетно-послужную карточку и мобилизационное распоряжение (при наличии). Сейчас эти повестки не выдают.

Мобилизационное распоряжение

Эти повестки вручают военнообязанным лицам, которые прошли медицинскую комиссии и были признаны годными к несению военной службы. В основном мобилизационное распоряжение вручается при объявлении мобилизации. В нем указана информация о том, что военнообязанный должен явиться в призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации в стране.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда и почему могут вручить вторую повестку. Названы главные причины.