"Чешские соколы" за 4,5 млн: сельсовет на Херсонщине приобрел особые антидроновые ружья (фото)

Каждое ружье стоит почти 400 тысяч грн

Украине требуются не только современные дроны для ведения боевых действий, но и средства противодействия беспилотникам врага. Среди таких — антидроновые ружья.

Defense Express рассказал, что Миловский сельский совет на Херсонщине закупил 12 антидроновых ружей Czech Sokil SPS100. Общая стоимость — более 4,5 млн грн.

Производитель – чешская компания Fly System Company. Они отмечают, что Czech Sokil SPS100 создает радиопомехи на шести каналах в диапазоне частот от 821 МГц до 5,9 ГГц. При этом для настройки диапазонов частот ничего дополнительно переключать не нужно – просто нужно давить на курок. Производитель заявляет о дальности до 1,5 км в беспрепятственной среде и эффективности против нескольких беспилотников сразу.

Комплектация Czech Sokil SPS100

Ружье дестабилизирует БПЛА и оно падает. Время работы в режиме глушения — 30 мин. Представитель производителя утверждает, что Czech Sokil SPS100 эффективен против "военных дронов, таких как Autel Evo Max 4T (4N) — Public Safety и дронов серии DJI Mavic 3" и блокирует не только сигналы управления и навигации, но и видеосвязи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российские оккупанты пытаются избежать сбития дронов средствами РЭБ. Они используют дроны на проволоке.