"Чеські соколи" за 4,5 млн: сільрада на Херсонщині придбала особливі антидронові рушниці (фото)

Кожна рушниця коштує майже 400 тисяч грн

Україні потрібні не тільки сучасні дрони для ведення бойових дій, а й засоби протидії безпілотникам ворога. Серед таких — антидронові рушниці.

Defense Express розповів, що Милівська сільська рада на Херсонщині закупила 12 антидронових рушниць Czech Sokil SPS100. Загальна вартість — більша за 4,5 млн грн.

Виробник — чеська компанія Fly System Company. Вони зазначають, що Czech Sokil SPS100 створює радіоперешкоди на шести каналах у діапазоні частот від 821 МГц до 5,9 ГГц. При цьому для налаштування діапазонів частот нічого додатково перемикати не треба – просто треба тиснути на курок. Виробник заявляє про дальність до 1,5 кілометрів у безперешкодному середовищі та ефективність проти кількох безпілотників одразу.

Комплектація Czech Sokil SPS100

Рушниця дестабілізує БПЛА і він падає. Час роботи в режимі глушіння — 30 хв. Представник виробника стверджує, що Czech Sokil SPS100 ефективний проти "військових дронів, таких як Autel Evo Max 4T (4N) — Public Safety та дронів серії DJI Mavic 3" та блокує не тільки сигнали керування й навігації, а й відеозв’язку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські окупанти намагаються уникнути збиття дронів засобами РЕБ. Вони використовують дрони на дроті.