Есть бронь или отсрочка, но выписали повестку: можно ли ее проигнорировать

ТЦК может не обновить или пропустить личные данные

Во время военного положения и мобилизации в Украине военнообязанным присылаются повестки. Однако некоторые мужчины при определенных условиях могут получить отсрочку или бронь от призыва.

Бывают случаи, когда человек с отсрочкой или броней получил повестку. Адвокат Ростислав Кравец рассказал в эфире "Апостроф TV", что мужчине делать в такой ситуации.

Специалист объясняет, что военнообязанные с отсрочкой или бронированием, если получили повестку, должны явиться в ТЦК. А если это касается военных, то они должны быть сняты с военного учета.

"Существует очень большая проблема с этим, потому что очереди большие. ТЦК просто завалены вопросами отсрочки мобилизации, прохождения ВЛК, надлежащий военный учет. В некоторых ТЦК есть очереди до ноября", — комментирует он.

Он также напоминает, что в ноябре завершается период мобилизации и, вероятно, его продлят. Поэтому всем имеющим бронь или отсрочку необходимо повторно их обновить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких случаях лицу можно законно отказаться от повестки.