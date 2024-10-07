Есть бронь или отсрочка, но выписали повестку: можно ли ее проигнорировать
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ТЦК может не обновить или пропустить личные данные
Во время военного положения и мобилизации в Украине военнообязанным присылаются повестки. Однако некоторые мужчины при определенных условиях могут получить отсрочку или бронь от призыва.
Бывают случаи, когда человек с отсрочкой или броней получил повестку. Адвокат Ростислав Кравец рассказал в эфире "Апостроф TV", что мужчине делать в такой ситуации.
Специалист объясняет, что военнообязанные с отсрочкой или бронированием, если получили повестку, должны явиться в ТЦК. А если это касается военных, то они должны быть сняты с военного учета.
"Существует очень большая проблема с этим, потому что очереди большие. ТЦК просто завалены вопросами отсрочки мобилизации, прохождения ВЛК, надлежащий военный учет. В некоторых ТЦК есть очереди до ноября", — комментирует он.
Он также напоминает, что в ноябре завершается период мобилизации и, вероятно, его продлят. Поэтому всем имеющим бронь или отсрочку необходимо повторно их обновить.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких случаях лицу можно законно отказаться от повестки.