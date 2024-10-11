Кого могут мобилизовать после 50 лет: есть два случая

Сейчас граждан от 50 до 60 лет мобилизуют очень редко

В Украине мужчины 50-60 лет теперь могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению. Это предусмотрено директивой Командования Сухопутных Войск 116/2/1/21409 от 19 сентября.

Как рассказал член парламентского комитета по национальной безопасности Федор Вениславский, боевые части не желают мобилизовывать мужчин этой возрастной категории, пишет РБК-Украина. По его словам, дело в том, что они уже не способны выполнять задачи.

"Потому что по возрастным показателям, состоянию здоровья и физической подготовке они (мужчины старше 50 лет. — Ред.) неспособны выполнять боевые задачи. Поэтому есть понимание у Генштаба, что мобилизовать их нет смысла", — пояснил нардеп.

В то же время, по словам Вениславского, есть два случая, когда мужчин этой возрастной категории все же могут призвать в армию:

если есть дефицитная военно-учетная специальность, в которой есть потребность;

если речь идет о тыловых подразделениях (речь идет о поварах, ремонтниках).

Напоминаем, что после 50 лет в армию могут призвать только военнообязанных, которые имеют дефицитные военно-учетные специализации. Отдельное мобилизационное распоряжение выдается Генштабом ВСУ. Перечень таких специальностей можно найти в письме Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 20 апреля 2023 г. № 300/1/С/3886.