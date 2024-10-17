Должны быть выполнены 3 условия для спецучета: в ТЦК рассказали об изменениях в бронировании
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Данные должны быть уточнены в срок
В Украине можно получить отсрочку от мобилизации по разным причинам. Одна из таких – наличие бронирования. Во время действия военнообязанного переводят на спецучет.
Если бронирование прошло через портал "Дия", обращаться в ТЦК не нужно. Однако для автоматического перевода на спецучет нужно иметь три условия, рассказали в Житомирском ТЦК и СП.
Военнообязанный должен для перевода на спецучет:
- состоять на военном учете и иметь соответствующий бумажный или электронный документ
- иметь уточненные данные в отведенный срок в 60 дней
- не находиться в розыске.
При бронировании военнообязанного необходимо указывать обязательно:
- данные военно-учетного документа,
- специальность (военно-учетная)
- дату уточнения данных.
Бронирование военнообязанных через "Дию" стало возможным после 17 июля. В настоящее время в Украине забронировано более 1,5 млн человек. В настоящее время рассматривается возможность отобрать у местных ОВА право определять критичность предприятия, которое может бронировать сотрудников.
Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких случаях могут задержать военнообязанного. В большинстве случаев содержать под стражей его могут не более нескольких часов.