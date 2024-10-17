Должны быть выполнены 3 условия для спецучета: в ТЦК рассказали об изменениях в бронировании

Данные должны быть уточнены в срок

В Украине можно получить отсрочку от мобилизации по разным причинам. Одна из таких – наличие бронирования. Во время действия военнообязанного переводят на спецучет.

Если бронирование прошло через портал "Дия", обращаться в ТЦК не нужно. Однако для автоматического перевода на спецучет нужно иметь три условия, рассказали в Житомирском ТЦК и СП.

Военнообязанный должен для перевода на спецучет:

состоять на военном учете и иметь соответствующий бумажный или электронный документ

иметь уточненные данные в отведенный срок в 60 дней

не находиться в розыске.

При бронировании военнообязанного необходимо указывать обязательно:

данные военно-учетного документа,

специальность (военно-учетная)

дату уточнения данных.

Бронирование военнообязанных через "Дию" стало возможным после 17 июля. В настоящее время в Украине забронировано более 1,5 млн человек. В настоящее время рассматривается возможность отобрать у местных ОВА право определять критичность предприятия, которое может бронировать сотрудников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких случаях могут задержать военнообязанного. В большинстве случаев содержать под стражей его могут не более нескольких часов.