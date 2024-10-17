Что известно о соборе в Черкассах, который штурмовали верующие УПЦ и ПЦУ

Собор построили за 8 лет, а колокольню строят более 10 лет

Свято-Михайловский собор в центре Черкасс, который штурмовали сторонники Московского патриархата, ранее относился к нему, однако с 17 октября он перешел в Православную церковь Украины (ПЦУ).

"Телеграф" расскажет, что известно об этом соборе и когда его построили. А также есть ли в нем нетленные мощи святых.

Свято-Михайловский собор строился 8 лет – с 1994 по 2002 год. Он назван в честь архангела Михаила. Освящение храма состоялось 9 августа 2002 года. Именно с этого периода до 17 октября 2024 года он принадлежал Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата в Черкассах.

Этот главный кафедральный собор на сегодняшний день самый большой храм Украины — 74 м в высоту, 58 – в длину и 54 – в ширину. Построенный в византийском стиле Свято-Михайловский собор считается четвёртым в мире по величине среди православных храмов.

В храме находятся нетленные мощи святого мученика Макария Овруцкого. Он был настоятелем Каневского монастыря и принял ужасную гибель во время набега татар в XVII в. Его тело несколько раз находили нетленным. Уже через 10 лет после смерти у останков Макария произошло много чудес исцеления. В 2005 году их перенесли в Свято-Михайловский собор.

Также в храме уже более десяти лет строится колокольня в виде голубя с золоченым животом и в короне. Ее высота должна достичь 134 метров. И, судя по всему, звон будет слышно не то, что на все Черкассы, но и на окраине.

Ее строительство началось в 2008 г. Она должна стать еще и общежитием, и столовой для детей-сирот, амфитеатром на 800 мест и смотровой площадкой, на которую можно будет подниматься на лифте. По состоянию на 2021 год было построено 9 этажей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что собор в Черкассах контролируют прихожане ПЦУ после неудачного штурма верующих УПЦ.