Мэр Черкасс призвал горожан прийти под храм после захвата УПЦ МП (видео)

Мэр призвал жителей Черкасс высказать свою позицию

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко призвал территориальную общину прийти под Свято-Михайловский храм, захваченный сторонниками УПЦ Московского патриархата. Данный храм перешел под юрисдикцию Православной Церкви Украины, но сторонники УПЦ МП с этим не согласились.

Видео чиновник опубликовал на странице в Facebook. Мэр Черкасс пригласил жителей города собраться под храмом и высказать свое мнение о существовании в Черкассах представителей церкви Московского патриархата.

В четверг, 17 октября, в Черкассах были запланированы похороны двух погибших во время войны с Россией солдат ВСУ. Бондаренко призвал людей прийти под храм помолиться за защитников Украины.

"После похорон приглашаю жителей Черкасс высказать свое мнение насчет существования в нашем городе московской церкви. Мы, как власть, не вмешивались в процесс — община сама перешла в Православную церковь Украины. Но сейчас там происходят события, с точки зрения закона, неправомерные. Приглашаю всех под самый большой храм Украины — начинаем в 11:30", — заявил Бондаренко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре текущего года Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в УПЦ МП в Киеве.