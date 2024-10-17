Собор в Черкассах контролируют прихожане ПЦУ после неудачного штурма верующих УПЦ (фото, видео конфликта)

Правонарушителям грозит до пяти лет тюрьмы

Прихожане Православной церкви Украины возобновили контроль над Свято-Михайловским собором в центре Черкасс, который в четверг, 17 октября, пытались захватить сторонники УПЦ Московского патриархата. В собор вошли представители ПЦУ.

Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы. Они опубликовали соответствующие видео с места событий.

В свою очередь прессслужба полиции Черкасской области сообщила, что по факту хулиганства в Свято-Михайловском соборе начато уголовное производство. Как выяснили правоохранители, группа лиц совершила хулиганские действия на территории и внутри храма, в результате чего нескольким гражданам нанесены телесные повреждения.

"Полицейские немедленно прибыли на место, опросили участников конфликта. Пока правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев инцидента, а также изучают видеозаписи, обнародованные в соцсетях", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что все обстоятельства происшествия устанавливают следователи Черкасского районного управления полиции, под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры начатого уголовного производства по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Максимальное наказание, которое может угрожать по санкции статьи, — лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Украинская журналистка Соня Кошкина на своей странице в Facebook написала, что черкасский руководитель УПЦ МП Феодосий, пытавшийся с подчиненными захватить собор, является одним из самых пророссийских представителей топ-епископата УПЦ МП. По ее словам, он конкурирует в этом отношении даже с митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием (Паканичем).

"Имеет уже целых пять подозрений от СБУ и очень надеется получить от РПЦ лавры "главного мученика за веру". Или здесь, дождавшись русского мира, или на болотах, куда, надеюсь, его все же — придет время — отправят по обмену", — написала Кошкину.

Что этому предшествовало

В четверг, 17 октября, около 9:00 поклонники УПЦ МП ворвались на территорию Свято-Михайловского собора в Чернигове, который перед этим перешел под юрисдикцию Православной церкви Украины. Они сломали входные ворота и попали на территорию. Они применили слезоточивый газ и огнетушители. Впоследствии поклонники УПЦ МП забаррикадировались в здании храма.

Стоит отметить, что Свято-Михайловский собор является самым большим православным храмом в Украине. Он долгое время находился в управлении УПЦ МП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре текущего года Служба безопасности Украины налетела с обысками в УПЦ МП в Киеве.