Переход в ПЦУ не помеха: в главном соборе Киево-Печерской лавры сохранили икону с "Пашей Мерседесом" (фото)

Подобные изображения распространены в православии

Прошло уже более полутора лет с тех пор, как Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины. Однако на ее территории до сих пор можно увидеть следы пребывания монастыря в составе Украинской православной церкви Московского патриархата.

В частности, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры до сих пор сохранилась икона (роспись), на которой изображен бывший настоятель лавры митрополита УПЦ МП Павел (Петр Лебедь). Рядом с ним там изображены глава УПЦ МП Онуфрий и покойный митрополит Владимир Сабодан.

Эта икона находится в верхних хорах собора. Как известно, это не единственный портрет Лебедя на территории лавры, их еще там по меньшей мере два.

По мнению настоятеля Свято-Троицкого духовного центра, протоиерея ПЦУ Николая Зинкевича, подобные "иконы" являются искажением идей православия. По его словам, изображать кого-то несвятого на стенах храма не является на самом деле богохульным или абсурдным делом.

Следует отметить, что практика изображения на иконах реальных исторических лиц, выдающихся деятелей, меценатов (не как святых, а как представителей общин верующих) распространена в православии и греко-католической церкви. Эта традиция уже насчитывает уже не одну сотню лет.

Напомним, митрополит Павел обвиняется в поддержке российской агрессии против Украины. Его задержали, но он пробыл за решеткой менее месяца. За Павла внесли залог в 33 млн грн.

Через неделю у митрополита произошел острый инфаркт миокарда. Его госпитализировали и провели операцию.

Отметим, что митрополита в народе часто называют "Паша Мерседес". Такое прозвище он получил за любовь к роскошным и дорогим автомобилям.

СБУ в октябре 2023 года направила в суд дело, по которому митрополит обвиняется по двум статьям. Это ч. 2 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно) и 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, совершенное должностным лицом повторно).