Штурм собора в Черкассах: к делу присоединилась полиция (видео)

Детали будут сообщены позже

Свято-Михайловский храм в центре Черкасс, длительное время находившийся под управлением московского патриархата, перешел в Православную церковь Украины. Однако на храм началась атака неизвестных, не согласных с решением. За дело уже взялась полиция.

Полиция Черкасской области документирует обстоятельства конфликта у Свято-Михайловского собора. Об этом сообщили в Национальной полиции.

"В полицию поступила информация о скоплении людей на территории храма. Правоохранители прибыли на место происшествия с целью обеспечения общественного порядка, документирования правонарушения и установления всех участников инцидента. На месте работают следственно-оперативные группы", — говорится в сообщении.

Что предшествовало

Утром 17 октября у сети появились соответствующие видео со штурмами собора. Митингующие не согласны с уже вступившими в силу изменениями. На кадрах видно, что собравшиеся люди проломили ворота, а также применяли слезоточивый газ против посетителей храма и тех, кто стоит на его защите от подобных нападений.

Военный капеллан Владимир Ридный на своей странице в Facebook пишет, что пришедшие утром верующие столкнулись с враждебно настроенными прихожанами. Те не захотели покидать структуру Московского патриархата и не поддержали переход общества, и рейдерским образом уже несколько недель оккупировали территорию собора, организовав круглосуточную охрану и не впуская никого кроме тех, кто принадлежит к таким же сторонникам, как и они.

Сайт 18000 отмечает, что уже к 9 часам утра 17 октября прихожане УПЦ захватили собор. Верующие и митрополит Феодосий закрылись в храме и никого туда не пускают.