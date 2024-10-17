Распыляют газ, ломают ворота и кидаются стульями: неизвестные штурмуют собор в Черкассах (видео)

К месту происшествия уже прибыли полицейские и машины скорой помощи

Свято-Михайловский храм в центре Черкасс, долгое время находившийся под управлением московского патриархата, перешел в Православную церковь Украины. Вместе с тем на храм началась атака неизвестных, которые не согласны с решением. Ими могут быть прихожане УПЦ МП.

Утром 17 октября в сети появились соответствующие видео со штурмами собора. Митингующие не согласны с изменениями, которые уже вступили в силу.

На кадрах видно, что собравшие люди проломили ворота, а также применяли слезоточивый газ против посетителей храма и тех, кто стоит на его защите от подобных нападений.

Украинский активист Евгений Карась в своем Telegram-канале призвал прийти на защиту храма. По его словам, "россияне готовят атаку", что означает, что штурмы продолжатся с еще большей силой.

"Для оккупации храма россияне держали группировку из по*онков, которым купили липовые справки, освобождавшие от мобилизации. Мерзавцы прямо хамили украинцам, толкали военных, влезали в драки, попадали в больницы, но возвращались назад. Несколько видео, как эти персонажи вообще прямо несут ватную ересь, попадали в сеть", — пишет Карась.

Активист пояснил, что ранее несколько раз россияне стягивали под сотню титушек-наемников на силовое удержание собора. Последний подобный случай был в сентябре текущего года.

"Но Божьей помощью и упорной работой всех добрых казаков и верующих самый большой в Украине храм Освобожден! Сейчас ожидается подвоз российских наемников и провокаторов для попытки повторной силовой оккупации храма! Кто в Черкассах – приходите УЖЕ на защиту!!! Улица Надпольная 212!!!", — подчеркнул он.

Военный капеллан Владимир Ридный на своей странице в Facebook пишет, что верующие, которые пришли утром, столкнулись с вражески настроенными прихожанами. Те не захотели покидать структуру Московского патриархата, не поддержали переход общины и рейдерским образом уже несколько недель оккупировали территорию собора, организовав круглосуточную охрану и не впуская никого, кроме тех, кто принадлежит к таким же сторонникам, как и они.

Сайт 18000 отмечает, что уже к 9 часам утра 17 октября прихожане УПЦ захватили собор.

Как сообщает издание "Суспільне", на место происшествия уже прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре текущего года Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в УПЦ МП в Киеве.