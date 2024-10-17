Що відомо про собор у Черкасах, який штурмували віряни УПЦ та ПЦУ

Собор побудували за 8 років, а дзвіницю будують понад 10 років

Свято-Михайлівський собор у центрі Черкас, який штурмували прихильники Московського патріархату, раніше відносився до нього, проте з 17 жовтня він перейшов до Православної церкви України (ПЦУ).

"Телеграф" розповість, що відомо про цей собор та коли його побудували. А також, чи є у ньому нетлінні мощі святих.

Свято-Михайлівський собор будувався 8 років — з 1994 по 2002 рік. Його названо на честь архангела Михайла. Освячення храму відбулося 9 серпня 2002. Саме з цього періоду до 17 жовтня 2024 року він належав до Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату у Черкасах.

Цей головний кафедральний собор на сьогодні найбільший храм України — 74 м заввишки, 58 – завдовжки і 54 – завширшки. Побудований у візантійському стилі Свято-Михайлівський собор вважається четвертим у світі за величиною серед православних храмів.

У храмі знаходяться нетлінні мощі святого мученика Макарія Овруцького. Він був настоятелем Канівського монастиря та прийняв страшну смерть під час набігу татар у XVII ст. Його тіло кілька разів знаходили нетлінним. Вже через 10 років після смерті біля останків Макарія сталося багато чудес зцілення. У 2005 їх перенесли у Свято-Михайлівський собор.

Також у храмі вже понад десять років будується дзвіниця у вигляді голуба з позолоченим животом та в короні. Її висота має сягнути 134 метрів. І судячи з усього, дзвін буде чутно не те, що на всі Черкаси, а й на околиці.

Її будівництво почалось у 2008 р. Вона має стати ще й гуртожитком та їдальнею для дітей-сиріт, амфітеатром на 800 місць та оглядовим майданчиком, на який можна буде підійматися ліфтом. Станом на 2021 рік було збудовано 9 поверхів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що собор в Черкасах контролюють парафіяни ПЦУ після невдалого штурму вірян УПЦ.