А у вас есть стрыйна или дивер? Что означают особые названия родственников в украинском языке

В родственных связях порой разобраться сложно

В украинском языке существует много интересных названий для обозначения родственных связей. В отличие от привычных "тетя" и "дядя", у украинцев есть особые слова для каждого члена семьи.

Некоторые из них активно используют на западной Украине до сих пор. Семейные связи условно делятся на три категории: кровные родственники, свояки и дальняя родня.

Как называют родню на Западе Украины

Стрыйна – это жена брата отца или сестра отца. Этот термин чаще всего употребляют в Закарпатье, Прикарпатье и Галицком Подолье.

Вуйко – брат матери, а его жена – вуйна. Мамину или сестру отца называют "тетей", "тетей" или "цецей", а ее мужа — "вуйком", "дедом" или "дядей".

Братова – так называют жену брата. В некоторых регионах ее также называют невесткой.

Родственница или своякиня – это сестра жены. Свояк или шурин — муж своячки.

Швагро имеет несколько значений: муж сестры, брат жены или брат мужа. Слово заимствовано из немецкого языка (Schwager). Зовучка – сестра мужчины. Шурин или шуряк – брат жены. Дивер – брат мужа.

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