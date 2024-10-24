А у вас є стрийна чи дівер? Що означають особливі назви родичів в українській

У родинних зв'язках деколи розібратись складно

В українській мові існує багато цікавих назв для позначення родинних зв'язків. На відміну від звичних "тітка" та "дядько", українці мають особливі слова для кожного члена родини.

Деякі з них активно використовують на західній Україні й досі. Родинні зв'язки умовно поділяють на три категорії: кровні родичі, свояки та далека рідня.

Як називають рідню на Заході України

Стрийна – це дружина батькового брата або сестра батька. Цей термін найчастіше вживають на Закарпатті, Прикарпатті та Галицькому Поділлі.

Вуйко – материн брат, а його дружина – вуйна. Мамину або батькову сестру називають "тіткою", "тетою" або "цьоцею", а її чоловіка – "вуйком", "дідом" чи "дядьком".

Братова – так називають дружину брата. В деяких регіонах її також називають невісткою.

Своячка або своякиня – це сестра дружини. Свояк або швагер – чоловік своячки.

Швагро має кілька значень: чоловік сестри, брат дружини або брат чоловіка. Слово запозичене з німецької мови (Schwager). Зовиця – сестра чоловіка. Шурин або шуряк – брат дружини. Дівер – брат чоловіка.

Раніше "Телеграф" також писав, як правильно сказати "пока" українською. Відмовляємося від росіянізмів.