Фото дня: как выглядит квартира изнутри после попадания шахеда в Киеве

Столицу атаковали российские беспилотники

В сети показали фотографии квартиры в Соломенском районе Киева, в которую в пятницу вечером попал российский "шахед". В результате прилета вспыхнул многоэтажный дом, были повреждены три квартиры. Россияне убили девочку 2009 года рождения.

Фото опубликовали фотографы Костя и Влада Либеровы. Подборку провели в своем Instagram.

Напомним, в пятницу вечером, 25 октября, Киев атаковали российские беспилотники. Один из вражеских дронов попал в многоквартирный жилой дом в Соломенском районе столицы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи. Повреждены квартиры на 17, 18, 19 этажах. Все экстренные службы на месте", — сообщил Виталий Кличко.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что поздно вечером, 25 октября, россияне двумя баллистическими ракетами ударили по Днепру. Под ударом было одно из городских медицинских учреждений и жилая застройка, по меньшей мере три человека погибли, еще 18 получили ранения.

Позже стало известно о том, что количество жертв в Днепре выросло. Среди трех погибших один ребенок. Пострадали 19 человек, из них четверо – дети. Госпитализированы восемь пострадавших.