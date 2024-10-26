Фото дня: як виглядає квартира зсередини після влучення шахеда у Києві

Столицю атакували російські безпілотники

У мережі показали світлини квартири у Солом’янському районі Києва, в яку у п’ятницю ввечері влучив російський "шахед". Внаслідок прильоту спалахнув багатоповерховий будинок, було пошкоджено три квартири. Росіяни вбили дівчинку 2009 року народження.

Фото опублікували фотографи Костя і Влада Ліберови. Добірку зробили у своєму Instagram.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 25 жовтня, Київ атакували російські безпілотники. Один з ворожих дронів влучив у багатоквартирний житловий будинок у Солом'янському районі столиці. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"У висотному будинку, куди влучив ворожий дрон, горять верхні поверхи. Пошкоджені квартири на 17, 18, 19 поверхах. Всі екстрені служби на місці", — повідомив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що пізно ввечері, 25 жовтня, росіяни двома балістичними ракетами вдарили по Дніпру. Під ударом був один з міських медичних закладів та житлова забудова, щонайменше троє людей загинули, ще 18 отримали поранення.

Пізніше стало відомо про те, що кількість жертв у Дніпрі зросла. Серед трьох загиблих одна дитина. Постраждало 19 людей, з них четверо – діти. Госпіталізовано вісьмох постраждалих.