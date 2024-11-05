Проведенный в Укрнафте аудит выявил миллионные зарплаты для избранных топ-менеджеров

Проверка Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) выявила, что ряд топменеджеров Укрнафты работает на условиях эксклюзивных контрактов и получает зарплаты, зафиксированные в долларах, хотя они не имеют на это права и таким образом нарушают требования Кодекса законов о труде и Устава "Укрнафты" .

Но, как сообщает политический обозреватель Михаил Шнайдер, директор Корецкий, в нарушение законов и Устава, решил отдавать предпочтение контрактной форме найма, которой предусмотрены выплаты в несколько сот тысяч долларов ежегодно. Примечательно, что эти контракты заключались без конкурсов, а среди новых работников – его давние коллеги, например заместитель по кадрам Елена Артазей и главная юрист Оксана Волынец.

"Укрнафтовские топ-менеджеры очевидно считают, что контракты наделяют их особыми преференциями, дают им право выходить за штатное расписание и устанавливать себе нравящиеся зарплаты. А нравятся им зарплаты, привязанные к долларам США, по крайней мере, в некоторых контрактах заместителей директора зарплата установлена в этой валюте", - пишет Шнайдер.

К примеру, Артазей, известная сотрудничеством с Корецким в компании WOG, получила контракт, по которому ее зарплата в 2022 году составляла $22 360 ежемесячно (около 900 тысяч гривен). Хотя раньше, работая в Фонде госимущества, она получала "скромные" 75 тысяч гривен в месяц.

"То есть господин Корецкий вне конкурса принял на должность своего заместителя в государственную компанию знакомого ему человека, установив ей единоличным решением заработную плату в размере, что в 11 раз превышал ее заработную плату на предыдущем месте работы", — отмечает Шнайдер, добавляя, что такая же ситуация наблюдается и с зарплатами других топ-менеджеров.

Кроме того, как сообщает Шнайдер, контракт также предусматривает еще и компенсацию при увольнении в размере шестимесячной зарплаты – подобное условие получили и заместитель Корецкого по финансам Ткачук, и главный юрист "Укрнафты" Оксана Волынец, которая еще и работает консультантом по контракту в роли ФЛП, таким образом, избегая уплаты налогов на миллионы гривен.

При этом Шнайдер отмечает, что, хотя государственные аудиторы и увидели эти контракты, но от их оценки отказались, поэтому на сегодняшний день вопрос миллионных контрактов остается открытым, а позиция государственных органов относительно бесконтрольного использования средств "Укрнафты" вызывает некоторые вопросы уже к самим аудиторам и правоохранительным. органов.