Будут ли графики отключений света более жесткими, чем летом: эксперт по энергетике удивил ответом

Нагрузка на сеть сейчас снизилась

С приближением зимы и холодов многих интересует вопрос: на сколько энергетическая система готова к морозам и российским обстрелам, и на сколько часов могут выключать свет в Украине.

Ответы на это "Телеграфу" дал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский. По его словам, сейчас ситуация с энергетикой в Украине намного лучше, чем весной.

"Многое было сделано как ДТЭК, так и государственными компаниями. Они многое отремонтировали. Приблизительно 400 МВт мощности будет замещено новой генерации, и уже где-то 300 МВт вводится в эксплуатацию", — говорит Закревский.

Он добавляет, что на сегодняшний день значительно снизилась нагрузка частных проектов и компаний на сеть. К тому же расширился коммерческий предел на поставку электроэнергии из Европы до 2 ГВт, а было 1,7 ГВт.

"Поэтому при ударах по энергетике могут быть локальные отключения, но даже в мороз и после ударов не ожидается графиков жестче, чем были летом. Наоборот! Я ожидаю одну, максимум две очереди", — объясняет эксперт.

По его словам, даже при больших морозах и ударах по энергетике отключения света не должны превышать 6-8 часов. В то же время дать какой-либо прогноз относительно Харькова, Сум или Херсона пока невозможно.

На вопрос корреспондента: долго ли будут продолжаться такие отключения, Закревский ответил: "До двух недель, как летом".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что экс-министр энергетики назвал три сценария отключений в Украине зимой, и при одном из них блэкауты могут длиться до недели.