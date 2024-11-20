"Нептун" стал взрослее. Названы четыре типа целей для украинских ракет

Удары по тылам врага облегчат жизнь бойцов ВСУ на передовой

С того момента, как украинские противокорабельные крылатые ракеты Р-360 "Нептун" в 120 км от нашего берега поразили российский крейсер "Москва", они стали еще дальнобойнее и несут больше взрывчатки. Теперь они могут наносить удары не только по морским целям, но и в глубоком тылу врага на суше.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он объяснил, почему это очень важно.

— Я буду осторожно говорить, потому что знаю: тактико-технические характеристики наших "Нептунов" изменились в сторону улучшения. Понятно, что все это — засекреченная информация, но "Нептуны" стали "взрослее"; могут бить дальше, стали мощнее и сильнее, могут наносить врагу поражение уже не так, как это было год назад и полтора — тем более, — говорит военный эксперт.

По его мнению, если глава оборонного ведомства Рустем Умеров заговорил о масштабном производстве "Нептунов", то эти ракеты должны лететь по военным аэродромам врага, местам сосредоточения личного состава, пусковым установкам ракет и дронов и складам оружия.

— Расстояние 150 км будет, мягко говоря, неплохим для начала, чтобы они даже до фронта не доехали, — объясняет спикер УДА "Юг". — Склады, арсеналы окружного подчинения (то есть военного округа) невозможно перетащить за месяц-два, за полгода и даже за год на другое место. Потому что должна быть фортификация и подготовленная площадка.

Многое хранится под небом, но [удары по складам] немножко облегчили бы жизнь и в условном тылу, и в прифронтовых зонах, и на линии боевого столкновения. Поэтому все это должно лететь по врагу, — говорит Сергей Братчук.

Он объясняет, что даже имея довольно ограниченный арсенал (баллистику, дальнобойные ракеты-дроны "Паляница", другие дроны или "боевые комары") — Украина может наносить удары по врагу на внушательном расстоянии от своих границ, хотя и не такие мощные, как это делает враг.

— Да, это не то, что россияне бьют ракетами, но работаем. То есть мы не можем, а обязаны это сделать, потому что ситуация на сегодняшний день требует нетолерантных подходов к Российской Федерации, — подытожил спикер УДА "Юг".

"Телеграф" писал, что обновленный ПКР "Нептун" в сухопутном варианте лишь немного не достает до Москвы.