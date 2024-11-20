"Нептун" став дорослішим. Названо чотири типи цілей для українських ракет

Удари по тилах ворога полегшать життя бійців ЗСУ на передовій

З того моменту, як українські протикорабельні крилаті ракети Р-360 "Нептун" за 120 км від нашого берега уразили російський крейсер "Москва", вони стали ще більш далекобійними і несуть більше вибухівки. Тепер вони можуть завдавати ударів не тільки по морських цілях, а й у глибокому тилу ворога на суходолі.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він пояснив, чому це дуже важливо.

— Я буду обережно говорити, тому що знаю: тактико-технічні характеристики наших "Нептунів" змінилися у бік покращення. Зрозуміло, що все це — засекречена інформація, але "Нептуни" стали "дорослішими"; можуть бити далі, стали більш потужними і міцними, можуть наносити ворогу ураження вже не так, як це було рік тому і півтора — тим більше, — каже військовий експерт.

На його думку, якщо очільник оборонного відомства Рустем Умєров заговорив про масштабне виробництво "Нептунів", то ці ракети мають летіти по військових аеродромах ворога, місцях зосередження особового складу, пускових установках ракет і дронів і складах зброї.

— Відстань 150 км буде, м'яко кажучи, непоганою для початку, щоб вони навіть до фронту не доїхали, — пояснює речник УДА "Південь". — Склади, арсенали окружного підпорядкування (тобто військового округу) неможливо перетягнути за місяць-два, за півроку та навіть за рік на інше місце. Бо має бути фортифікація і підготовлений майданчик.

Багато чого зберігається під небом, але [удари по складах] трошечки полегшили б життя і в умовному тилу, і в прифронтових зонах, і на лінії бойового зіткнення. Тому все це має летіти по ворогу, — каже Сергій Братчук.

Він пояснює, що навіть маючи досить обмежений арсенал (балістику, далекобійні ракети-дрони "Паляниця", інші дрони чи "бойові комари") — Україна може завдавати ударів по ворогу на чималій відстані від своїх кордонів, хоча й не таких потужних, як це робить ворог.

— Так, це не те, що росіяни б'ють ракетами, але ж працюємо. Тобто ми не можемо, а зобов'язані це зробити, бо ситуація на сьогодні вимагає нетолерантних підходів до Російської Федерації, — підсумував речник УДА "Південь".

"Телеграф" писав, що оновлена ПКР "Нептун" у сухопутному варіанті лише трохи не дістає до Москви.