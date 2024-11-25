Минобороны планирует ввести в "Резерв+" оплату штрафа от ТЦК: когда именно

Екатерина Черногоренко дала подробности

В Украине военнообязанным мужчинам могут выписывать штраф за нарушение военного учета. Чтобы его оплатить, человеку нужно прийти в ТЦК и взять квитанцию, но такая функция довольно скоро может появиться в "Резерв+".

Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью для "24 Канала".

В настоящее время в Украине нарушителей военного учета могут оштрафовать на сумму от 17 до 25 тысяч гривен.

Многие люди не хотят идти в ТЦК для этого, брать квитанцию. Техническая возможность для реализации уплаты штрафов в Резерв+ есть, даже есть законопроект, что, если человек добровольно эмитирует квитанцию, то получает 50% скидки на штраф в аналогии с нарушением правил государственного движения", — объяснила она.

Замминистра обороны добавила, что у Минобороны техническое понимание этого вопроса. Если народные депутаты примут законопроект до конца 2024 года, то уже в начале нового года в "Резерв+" будет доступна оплата штрафа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли заблокировать банковские счета, если лицо получило штраф от ТЦК.