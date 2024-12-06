Когда в "Резерве+" появится электронное направление на ВВК

Кроме этой функции, Минобороны планирует разрешить мужчинам самостоятельно выбирать медучреждение, где они будут проходить комиссию

Военнообязанные смогут получать направление на военно-врачебную комиссию в электронном формате через мобильное приложение "Резерв+". Введение такой функции состоится до февраля 2025 года.

Это должно стать частью реформы ВВК, разработанной Министерством обороны Украины. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

"Уже на первом этапе реформы мы воплотим возможность получить электронное направление на ВВК через "Резерв+", прямо у себя в телефоне. Не нужно будет идти в ТЦК. Это будет внедрено до конца февраля следующего года", — сказала она.

Кроме этого, в будущем Минобороны планирует расширить такую реформу и предоставить возможность военнообязанным самостоятельно выбирать медучреждение, в котором они пройдут ВВК для установления степени годности к службе.

Такое нововведение будет разработано для разделения процедуры ВВК на медосмотр и административную часть, которая будет осуществляться в системе Минобороны.

"Таким образом, это будет децентрализованная, автономная, цифровизированная, анонимизированная процедура, которая будет удобна людям и существенно снизит коррупционные риски", — заверила заместитель министра обороны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из военнообязанных нужно пройти ВВК до февраля 2025 года.