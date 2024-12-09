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Нардеп рассказал, планируют ли снизить мобилизационный возраст

Автор
Марина Бондаренко
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Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский дал ответ по поводу мобилизации 18-летних граждан и выше и украинок
Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский дал ответ по поводу мобилизации 18-летних граждан и выше и украинок. Фото Колаж Телеграфу

Нардеп Вениславский пояснил, что предложений по снижению мобилизационного возраста и принудительного призыва женщин на военную службу нет

Среди населения уже довольно давно обсуждается тема о снижении мобилизационного возраста до 18 лет и принудительном призыве украинок на военную службу. Однако в Верховной Раде не намерены это вводить.

По словам члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности Федора Вениславского, передает РБК-Украина, в парламенте или профильном комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не планируется никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 или 20 лет.

Кроме того, законопроектов или предложений по каким-либо изменениям в закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", регулирующем мобилизацию граждан после достижения ими 25 лет, в Комитет по нацбезопасности не поступало.

В то же время, нет никаких предложений по принудительной мобилизации женщин-военнообязанных или если станут ими после прохождения БВС (базовой военной службы). Вениславский объясняет, что сейчас украинки могут самостоятельно решать, присоединиться ли им к Вооруженным Силам.

"Все остальные заявления, в том числе касающиеся принудительной мобилизации 18-24-летних после прохождения ими базовой военной службы – это манипуляции и спекуляции. В том числе со стороны отдельных наших коллег", – резюмировал он.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какой в Украине призывной и мобилизационный возраст в 2024 году.

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#Мобилизация #18 лет #Мобилизационный возраст