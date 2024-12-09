Не Шурик или Саныч. Как на украинском правильно обращаться к Александру

В украинском существует только несколько форм

У многих до сих пор остаются вопросы относительно правильного сокращения имен в украинском языке. Особенно это касается имени Александр, которое в русском может принимать форму — Шурик, Саныч и т.д.

"Телеграф" расскажет, как на украинском правильно сокращать имя Александр, избегая россиянизмов. Как отмечает редактор Ольга Васильева в своем Facebook, это имя в украинском имеет несколько сокращенных форм.

В частности, Сашко – это более типичная украинская уменьшительная форма от имени Александр, в отличие от российского Саша. Еще можно говорить Санько. Однако есть среди украинских сокращенных форм и старинные — Лесь и Лесик.

Все вышеперечисленные формы могут употребляться в украинском языке и являются этническими, однако большинство из нижеизложенных — нет.

Какие формы имени Александр лучше не употреблять:

Алекс,

Саня,

Санєчек,

Санька,

Саньок,

Сашок,

Шура,

Шурик,

Сашенька,

Сашечка,

Сашуня,

Санюра,

Санюта,

Санюха,

Санюша,

Санич,

Олексаха.

Заметим, что, по данным портала "Рідні", Александр довольно распространённое имя. На всей территории Украины насчитывается более 150 тысяч носителей. Поэтому, обращаясь к Саше, употребляйте правильную форму его имени.

Напомним, на украинском не правильно обращаться к Елене "Лєна" или "Альона", ведь это разные имена.

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