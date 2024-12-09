Не Шурик или Саныч. Как на украинском правильно обращаться к Александру
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В украинском существует только несколько форм
У многих до сих пор остаются вопросы относительно правильного сокращения имен в украинском языке. Особенно это касается имени Александр, которое в русском может принимать форму — Шурик, Саныч и т.д.
"Телеграф" расскажет, как на украинском правильно сокращать имя Александр, избегая россиянизмов. Как отмечает редактор Ольга Васильева в своем Facebook, это имя в украинском имеет несколько сокращенных форм.
В частности, Сашко – это более типичная украинская уменьшительная форма от имени Александр, в отличие от российского Саша. Еще можно говорить Санько. Однако есть среди украинских сокращенных форм и старинные — Лесь и Лесик.
Все вышеперечисленные формы могут употребляться в украинском языке и являются этническими, однако большинство из нижеизложенных — нет.
Какие формы имени Александр лучше не употреблять:
- Алекс,
- Саня,
- Санєчек,
- Санька,
- Саньок,
- Сашок,
- Шура,
- Шурик,
- Сашенька,
- Сашечка,
- Сашуня,
- Санюра,
- Санюта,
- Санюха,
- Санюша,
- Санич,
- Олексаха.
Заметим, что, по данным портала "Рідні", Александр довольно распространённое имя. На всей территории Украины насчитывается более 150 тысяч носителей. Поэтому, обращаясь к Саше, употребляйте правильную форму его имени.
Напомним, на украинском не правильно обращаться к Елене "Лєна" или "Альона", ведь это разные имена.
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