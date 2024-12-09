Не Шурик чи Санич. Як українською правильно звертатись до Олександра

В українській існує лише кілька форм

У багатьох і досі залишаються питання щодо правильного скорочення імен в українській мові. Особливо це стосується імені Олександр, яке в російські може набувати форми — Шурік, Санич тощо.

"Телеграф" розповість, як українською правильно скорочувати ім'я Олександр, уникаючи росіянізмів. Як зазначає редакторка Ольга Васильєва у своєму Facebook, це ім'я в українській має кілька скорочених форм.

Зокрема, Сашко — це більш типова українська зменшувальна форма від імені Олександр, на відміну від російського Саша. Ще можна казати Санько. Проте є серед українських скорочених форм і старовинні — Лесь і Лесик.

Усі вище перелічені форми можуть вживатись в українській мові і є етнічними, проте більшість з нижче викладених — ні.

Які форми імені Олександр краще не вживати:

Алекс,

Саня,

Санєчек,

Санька,

Саньок,

Сашок,

Шура,

Шурик,

Сашенька,

Сашечка,

Сашуня,

Санюра,

Санюта,

Санюха,

Санюша,

Санич,

Олексаха.

Зауважимо, що, за даними порталу "Рідні", Олександр досить поширене ім'я. По всій території України налічується понад 150 тисяч носіїв. Тому, звертаючись до Сашка, вживайте правильну форму його імені.

Нагадаємо, українською не правильно звертатись до Олени "Лєна" чи "Альона", адже це різні імена.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською правильно казати "з легким паром" і чому цей вислів — калька.