Лена или Альона. Как на украинском правильно обращаться к Елене

Имя Елена носят более 100 тысяч украинок

В украинском языке многие имена имеют свою уникальную форму, что часто приводит к путанице. Некоторые до сих пор не знают правильно "Анна" или "Ганна", а особенно может сбивать с толку "Олена".

"Телеграф" расскажет, как на украинском правильно сокращать имя Олена, избегая россиянизмов. И почему "Олена" и "Альона" не синонимы.

Заметим, что имя "Олена" на русском будет "Елена", а не "Алена". Украинское "Альона" соответствие к "Алене", а не "Елене". То есть "Альона" и "Олена" — это два разных имени, поэтому не следует их совмещать или взаимозаменять.

Если же говорить о сокращенных формах имени, то из языкового запаса следует навсегда выбросить "Лєну", потому что правильно говорить "Лена". Да, именно через букву "е".

Примеры сокращения имени Олена:

Оленка;

Оленочка,

Оленонька,

Ленуся,

Оленця;

Лена,

Ленонька,

Леночка.

Заметим, что, по данным портала "Рідні", Елена достаточно распространено имя. На всей территории Украины насчитывается более 105 тысяч носителей. Поэтому обращаясь к Елене, употребляйте правильную форму ее имени.

Напомним, что в украинском языке действительно есть слово "здрастуйте", о чем свидетельствует немало литературных произведений. Однако можно ли это приветствие использовать сегодня.

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