Погода несет в Украину резкое потепление и неприятные сюрпризы: чего ждать 16 декабря

Синоптик озвучила прогноз погоды на 16 декабря

Новая рабочая неделя в Украине начнется с потепления. Однако стоит все же ожидать сложных погодных условий из-за мокрого снега и дождей, которые пройдут в ряде областей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает синоптик Наталья Диденко. Согласно ее прогнозам, в понедельник, 16 декабря, в этот день придет небольшое потепление.

"В связи с перемещением атмосферных фронтов с северо-запада Европы, сменой холодной воздушной массы на более теплую, в большинстве областей Украины пройдут снег, мокрый снег и дождь. При прохождении осадков будет налипать мокрый снег, возможна гололедица", — отметила Диденко.

Температура воздуха 16 декабря начнет повышаться. Синоптик говорит, что ожидается не просто оттепель, а в течение дня температура значительно поднимется — от +4 до +7 градусов. И только в восточных областях в этот день будет 0+4 градуса.

Наталья Диденко предупреждает, что одним из важнейших факторов погоды станет сильный западный и юго-западный ветер. В понедельник везде ожидается штормовой ветер до 15-22, а кое-где — до 25 метров в секунду.

Тем временем в Киеве также будет сильный штормовой ветер — до 17-22, а кое-где — до 25 метров в секунду. Будет идти мокрый снег, который перейдет в дождь. На дорогах и тротуарах из-за этого будет сложная ситуация. Температура воздуха в столице завтра, в понедельник повысится до +5 градусов.

Также синоптик прогнозирует, что ближайшее похолодание придет в Украину с 23-24 декабря.

Согласно данным Укргдирометцентра, 16 декабря, в западных и южных областях страны ожидаются дожди. В центральной, северной и восточной частях Украины — мокрый снег.

При этом, температура воздуха везде будет плюсовой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине да конца декабря и стоит ли ждать снег на Новый год.