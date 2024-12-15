Погода несе в Україну різке потепління та неприємні сюрпризи: на що чекати 16 грудня

Синоптик озвучила прогноз погоди на 16 грудня

Новий робочий тиждень в Україні розпочнеться з потепління. Проте варто все ж таки очікувати складних погодних умов через мокрий сніг і дощі, які пройдуть у низці областей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє синоптик Наталія Діденко. За її прогнозами, у понеділок, 16 грудня, цього дня прийде невелике потепління.

"У зв’язку з переміщенням атмосферних фронтів із північного заходу Європи, зміною холодної повітряної маси на теплішу, у більшості областей України пройдуть сніг, мокрий сніг і дощ. При проходженні опадів налипатиме мокрий сніг, можлива ожеледь", — зазначила Діденко.

Температура повітря 16 грудня почне зростати. Синоптик каже, що очікується не просто відлига, а протягом дня температура значно підійметься від +4 до +7 градусів. І лише у східних областях у цей день буде 0+4 градуси.

Наталія Діденко попереджає, що одним із найважливіших чинників погоди стане сильний західний та південно-західний вітер. У понеділок скрізь очікується штормовий вітер до 15-22, а подекуди — до 25 метрів за секунду.

Тим часом у Києві також буде сильний штормовий вітер — до 17-22, а подекуди — до 25 метрів за секунду. Йтиме мокрий сніг, який перейде у дощ. На дорогах та тротуарах через це буде складна ситуація. Температура повітря у столиці завтра, у понеділок підвищиться до +5 градусів.

Також синоптик прогнозує, що найближче похолодання прийде в Україну із 23-24 грудня.

За даними Укргідрометцентру, 16 грудня, у західних та південних областях країни очікуються дощі. У центральній, північній та східній частинах України – мокрий сніг.

При цьому температура повітря скрізь буде плюсовою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні та кінця грудня і чи варто чекати сніг на Новий рік.