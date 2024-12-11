В Украину идет похолодание: какой будет погода в течение месяца и ждать ли снега на Новый год

В целом декабрь и начало января будут довольно теплыми

В ближайшие 10 дней в Украине ожидается неустойчивая и непостоянная погода с колебаниями температуры воздуха и осадками. Однако уже в эти выходные температура воздуха существенно снизится, впрочем, ненадолго.

"Телеграф" рассказывает, какая погода будет в течение месяца в больших городах Украины. Также мы узнали, ожидать ли снега Новый Год.

Итак, в Киеве, по прогнозу сайта meteofor, в период с 11 декабря по 12 января 2025 года самая низкая температура прогнозируется ночью 14 декабря. Столбики термометров опустятся до 9 градусов мороза. После этого периода похолодания снова потеплеет и по ночам ожидается от -2 до +2, а днем будет от +5 (самая высокая температура месяца, 19 декабря) до 1 градуса мороза. 31 декабря и 1 января синоптики прогнозируют мокрый снег.

В Днепре в ближайший месяц самая холодная ночь (7 градусов мороза) будет 14 декабря. Самая высокая температура с 11 декабря по 12 января 2025 ожидается 21 декабря, когда столбики термометров поднимутся до 8 градусов тепла. В Новогоднюю ночь осадков не прогнозируются.

В Одессе самая низкая температура за месяц будет также 14 декабря — ночью ожидается 5 градусов мороза. Самые высокие градусы прогнозируются 20-21 декабря, воздух прогреется до +7. В новогоднюю ночь и 1 января синоптики прогнозируют дождь со снегом.

Во Львове на Новый год также ожидается мокрый снег. Самая низкая температура будет ночью 14 декабря, столбики термометров опустятся до 8 градусов мороза. Самые высокие градусы будут 19-20 декабря (+7 днем).

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, какая погода в ближайшие дни будет в Киеве. Вскоре в столице похолодает.