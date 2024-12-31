Не только штраф: что грозит за игнорирование повестки в 2025 году

Такое действие может повлечь за собой серьезные правовые последствия

В 2025 году мужчины в Украине продолжат получать повестки и за их игнорирование могут быть серьезные последствия. В частности, речь идет о штрафах и даже лишении свободы.

Военнообязанные должны состоять на учете, своевременно прибывать в ТЦК по вызову, проходить медицинский осмотр, обучение и отправляться на службу. Об этом пишет 24 канал.

Неявка в ТЦК может повлечь за собой серьезные правовые последствия.

Что будет, если не явиться по повестке в ТЦК

Игнорирование этого требования наказывается административной или уголовной ответственностью. Так, за неявку по повестке, порчу военно-учетных документов или непредоставление актуальных данных предусмотрен штраф:

для физических лиц – от 17 до 25,5 тысяч гривен;

для юридических лиц – от 34 до 59 тысяч гривен.

Уголовная ответственность предусмотрена для тех, кто прошел медицинскую комиссию, но не пришел по "боевой повестке". В таком случае человеку может грозить до 5 лет лишения свободы. При смягчающих обстоятельствах возможна условная ответственность с испытательным сроком.

К слову, сейчас повестки уже присылают также и заказными письмами. За его игнорирование предусмотрен штраф до 25 тысяч гривен, даже если документ не был получен лично.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из мужчин получит отсрочку от мобилизации с 1 января. Постановление Кабмина №560 определяет категории граждан, имеющих право на отсрочку или освобождение от мобилизации. В частности, в этот список попадают студенты.