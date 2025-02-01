Оформить отсрочку без военного билета: юристы дали четкий ответ, возможно ли это

Такой документ должен оформляться на основе всех необходимых бумажек

Отсрочка от мобилизации, на которую имеет право определенная категория военнообязанных, должна оформляться только при наличии военно-учетного документа.

Все мужчины, которые хотят оформить отсрочку, должны лично обратиться в районный ТЦК и СП с заявлением на отсрочку и документами, подтверждающими их право на нее. Об этом напомнили специалисты юридической компании INSEININ.

Заявление на оформление подается лично мужчиной в ТЦК по месту нахождения на военном учете.

А, согласно постановлению Кабмина, прием документов на отсрочку может состояться при условии наличия письменного или электронного военно-учетного документа. Если этого документа нет, то ТЦК имеет полное право отказать в предоставлении отсрочки.

При оформлении отсрочки онлайн через "Резерв+" проверка военно-учетных документов производится автоматически. Поэтому и военнообязанному необходимо иметь актуальные данные о пребывании на учете в ТЦК и военно-учетный документ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из мужчин ждать повесток с 1 февраля.