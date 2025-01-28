Щеголял в туфлях из кожи страуса, крокодила и питона. Какими вещами и аксессуарами "понтовался" Янукович

У президента-беглеца были часы многих известных брендов

Бывший президент Украины Виктор Янукович любил роскошную жизнь, об этом свидетельствует его дом в Межигорье и множество вещей, которые были найдены там после его бегства. Остались в доме и некоторые предметы гардероба предателя, в частности дорогие костюмы.

"Телеграф" решил выяснить, какими образами и аксессуарами любил удивлять Виктор Янукович публику. Самой большой его страстью была дорогая обувь.

Как одевался Янукович и почему чему его гардероб часто обсуждали

Президент-беглец Виктор Янукович никогда не выделялся изысканным вкусом и стилем, но старался быть модным, чтобы не уступать другим украинским политикам. Как заявлял сам Янукович, костюмы преимущественно у него были итальянской марки "Brioni". Впрочем, черное кашемировое пальто с кожаными вставками, в котором часто появлялся бывший глава государства, также принадлежало этому бренду.

Что носил Виктор Янукович

Однако Янукович любил дорогие аксессуары и неоднократно "светил" трендовыми аксессуарами. У него были часы таких брендов как "Blancpain", стоимостью 7-8 тысяч долларов (по курсу за 2010 год), а также "IWC" і "Zenith", цена которых стартовала от 10 тысяч долларов.

У Януковича были часы нескольких люксовых брендов

Но самой его большой страстью была обувь, которой он любил "понтоваться" перед международными партнерами. Стоит только вспомнить его туфли из страусиной кожи, в которых он появился в Страсбурге на заседании ПАСЕ.

Янукович в туфлях из страусиной кожи

То, что у Януковича были туфли из кожи страуса, о любви к которым он рассказывал, было заметно по выпуклости, характерной для такого вида кожи. И такая обувь была эксклюзивной, ее сложно было найти в модных коллекциях. Однако в европейском обществе появление в таких туфлях расценивалось как дурной тон.

На этом "модные фишки" Януковича не закончились. Брюссель в 2006 году экс-президент покорял черными туфлями из крокодиловой кожи. Тогда их оценивали в три тысячи долларов.

Янукович в туфлях из крокодиловой кожи

А последний раз страсть к экзотическому шику предатель проявил в Украине, в день своего выдвижения в президента. На мероприятии он появился в черных туфлях из кожи питона.

Виктор Янукович похвастался обувью из кожи питона

"Телеграф" писал ранее, что известно о родителях экс-президента Виктора Януковича. Его отца подозревали в пособничестве фашистам.