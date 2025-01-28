Такие носили Фрэнк Синатра и Джон Леннон: что известно о костюмах Ющенко, которые называли "одеждой пижонов" (фото)

В свое время политик был замечен в дорогом костюме французского бренда

Виктор Ющенко запомнился в украинской политике как лидер Оранжевой революции и третий президент Украины. Он отстаивал проевропейские ценности и боролся за восстановление исторической памяти. За время каденции политик построил себе имение под Киевом с пчелиными фермами, домом-музеем и ветряными мельницами. Однако это не все, чем запомнился экс-президент.

Оказывается, у Виктора Ющенко было пристрастие к изысканным и дорогим костюмам. Детальнее расскажет "Телеграф".

Во что одевался третий президент Виктор Ющенко

Во время одного из публичных мероприятий Виктора Ющенко заметили в стоимостном темно-синем костюме. Когда политик сунул руку в карман, журналисты увидели подкладку с логотипом французского элитного бренда Zilli.

Виктор Ющенко в костюме Zilli, фото УНИАН

Элитный костюм Виктора Ющенко, фото УНИАН

По состоянию на 2006 год, самый дешевый костюм в бутике Zilli стоил 3,5 тысячи долларов. Тогда доллар был по 5 гривен, поэтому наряды стоили 17 тысяч гривен. Если бы компания не меняла стоимость, то в 2025 году цена такого костюма достигла бы не менее 143 тысяч гривен.

Самые дорогие костюмы в то время оценивали в 5 тысяч гривен, тогда это было 23 тысяч гривен, а сейчас – 225 тысяч гривен.

Костюм Ющенко стоил от 3,5 до 5 тысяч долларов

Интересно, что наряды Zilli покупал известный американский джазовый певец Фрэнк Синатра и солист популярной группы The Beatles Джон Леннон. Костюм этого французского бренда носил и депутат Игорь Еремеев, который впоследствии умер после падения с коня.

Игорь Еремеев в костюме Zilli, фото УНИАН

Однако в Раде отзывались, что носить костюмы Zilli – плохой тон, потому что они не соответствуют цене. К примеру, депутат Дмитрий Святаш отметил, что состоятельные мужчины во Франции не носят одежду этого бренда. А все потому, что их выбирают обычно для понтов, демонстрации принадлежности к богатству.

"В Париже очень сложно увидеть богатых французов, которые носили эту марку. "Zilli" — это одежда для российских или арабских пижонов. Например, в Женеве в бутике Zilli есть русскоязычный продавец", — сказал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как 20 лет назад проходила инаугурация Виктора Ющенко. Политик не придерживался протокола.