Американский политик — довольно большой

По результатам выборов президента США победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он уже отметился громкими заявлениями, что сможет окончить войну России против Украины, а также пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

А вот то, что президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой, пока слухи. Пресссекретарь диктатора Дмитрий Песков назвал эту информацию "недостоверной". Интересным фактом является то, что новоизбранный глава государства значительно выше Путина. "Телеграф" расскажет больше.

Какой рост и вес у Дональда Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп имеет достаточно крупное телосложение. Его рост составляет 6 футов 3 дюйма, то есть 1 метр 90 сантиметров. Вес американского политика составляет 215 фунтов — 97,5 килограммов.

Фото: Getty Images

В то время как рост российского диктатора Владимира Путина значительно ниже, чем у Дональда Трампа. Так, во многих источниках он отмечается как 170 сантиметров.

Фото: Getty Images

Хотя на самом деле российский диктатор — ниже. Это стало ясно во время его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ином. Рост главы Северной Кореи указывается также как 170 сантиметров, хотя заметно, что он носит специальные стельки, прибавляющие несколько сантиметров. Поэтому предполагается, что настоящий рост президента КНДР составляет 162,5 сантиметра.

Фото: Getty Images

На общих фото заметно, что лидер страны-оккупанта не выше, чем Ким Чен Ын. К тому же существует вероятность, что Путин также надевает стельки для того, чтобы выглядеть выше. Поэтому рост Путина может варьироваться от 162 до 167 сантиметров. Таким образом, Трамп выше Путина по меньшей мере на 25 сантиметров.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" писал, что известно о последней встрече президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Разговор был непродолжительным.