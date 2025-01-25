Сменил галстуки на милитари, отрастил бороду и носит очки: как изменился Зеленский за время президентства

За годы правления у Зеленского изменился не только стиль, но и взгляд

С 2019 года Владимир Зеленский вызывает интерес у всего мира, ведь из талантливого комика, не имеющего отношения к политической жизни, ему удалось стать президентом Украины. И на период его правления выпало самое тяжелое испытание — жестокая война с Россией. За годы президентства он сильно изменился внешне, но эти перемены сделали его более мужественным и суровым, как и подобает главе государства, которое борется за свою независимость.

"Телеграф" рассказал, как изменился стиль и взгляд Владимира Зеленского, который сегодня, 25 января, отмечает свое 47-летие. В мае 2025 года будет шесть лет, как он занимает пост президента Украины.

Как Владимир Зеленский пришел к власти

До 2019 года, который стал переломным в его жизни, Владимир Зеленский развивался как комик, артист, сценарист и продюсер. Владимир участвовал во многих проектах, где занимал призовые места. Но главным его детищем была студия "Квартал 95", в которую он вкладывал свою душу и частенько на сцене "подкалывал" украинских чиновников.

Слухи об участии Владимира Зеленского в президентской гонке появились после выхода сериала "Слуга народа", где он сыграл простого учителя, который становится главой государства и начинает искоренять коррупцию. Вместе с рейтингом сериала, рос и личный рейтинг Владимира Зеленского среди населения.

Владимир Зеленский стал кандидатом в президенты после выхода "Слуги народа"

В начале 2019 года Зеленский официально объявил, что идет на выборы и получил в первом туре, который проходил 31 марта, 30% голосов избирателей, а во втором туре одержал безоговорочную победу, получив 73% голосов против 24% Петра Порошенко.

Владимир Зеленский одержал на выборах 73% голосов, Фото: Getty Images

20 мая 2019 года в стенах парламента Украины состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Тогда он заявил, что распускает восьмой состав парламента.

Владимир Зеленский во время инаугурации в 2019 году, Фото: Getty Images

Как Владимир Зеленский изменился на посту президента

Став главой государства Владимир Зеленский изменил стиль, стал появляться в красивых деловых костюмах, с ухоженным бритым лицом и со своей фирменной улыбкой. Но после 24 февраля, который стал роковым для нашей страны, во внешности президента Украины произошла трансформация.

Зеленский стал носить костюмы с галстуками, Фото: Getty Images

Каким был стиль Владимира Зеленского в 2019 году, Фото: Getty Images

В деловом образе Зеленский в последний раз появился перед украинцами 23 февраля 2022 года, за несколько часов до начала полномасштабной войны с Россией. С тех пор, Владимир вместо выглаженных костюмов с галстуками стал носить одежду цвета хаки, иногда он появляться в футболках или кофтах черного цвета с украинской символикой.

Как изменился Владимир Зеленский с начала войны, Фото: Getty Images

По внешнему виду можно сказать, что Зеленский мало спит, поэтому глаза выглядят уставшими, а вместо выбритого подбородка у него появилась щетина. Более того, у президента Украины появились проблемы со зрением, поэтому он носит очки.

Владимир Зеленский в начале президентства и сейчас, Фото: Getty Images

Впервые публично Зеленский появился в очках во время рабочей поездки в Нидерланды, когда подписывал документы. "Я потерял зрение, это физически. А наоборот, считаю, что я людей вижу. Мы много работали, полного света не было", — признался глава государства.

Владимир Зеленский начал носить очки

Вечная улыбка Владимира Зеленского сменилась суровым и задумчивым взглядом. Даже супруга Елена отмечала, что с начала войны ее муж практически перестал улыбаться. Но своими действиями и решениями на фронте Зеленский показывает, что стал более мужественным, целеустремленным, а свой гнев и стойкость направляет на приближение нашей победы.

У Владимира Зеленского изменился даже взгляд, Фото: Getty Images

Но какими бы не были изменения во внешности, Владимир Зеленский является одним из самых влиятельных политиков Европы, он давно заслужил уважение всего мира, поскольку смог объединить вокруг Украины международную коалицию и показать насколько непоколебимым является наш народ.

Владимир Зеленский с начала войны перешел на на милитари-стиль, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, как выглядел Зеленский во времена КВН и в начале карьеры на телевидении. В то время он экспериментировал со стрижками, усами и бородой.