Привлечете невзгоды и чужие проблемы: что строго запрещено делать в Страстной понедельник 6 апреля

В понедельник перед Пасхой стартует самый строгий и в то же время самый глубокий период церковного года — Страстная неделя. Первый его день называют Великим или Страстным понедельником, и в 2026 году он выпадает на 6 апреля.

В этот день верующие вспоминают несколько важных библейских сюжетов. В частности, историю праведного Иосифа, проданного в рабство родными братьями. В христианской традиции он считается прообразом Иисуса Христа.

Также упоминается эпизод, когда Христос проклял бесплодную смоковницу — дерево, которое выглядело живым, но не приносило плодов. Символ прозрачный – внешняя "правильность" без внутреннего содержания ничего не стоит.

Традиции Страстного понедельника

В украинской традиции Великий понедельник – это день наведения порядка. Причем не только в доме, но и в голове. Люди начинают генеральную уборку перед Пасхой, избавляются от лишнего, выносят старые вещи, моют окна. Считается, если именно в этот день хорошо убрать хозяйство, год будет чистым — без больших потерь и ссор.

Что нельзя делать в Страстной понедельник

Оставлять воду "стоять" на ночь . Верили, что "мертвая вода" притягивает усталость и невзгоды;

. Верили, что и невзгоды; резко менять планы – если в этот день внезапно передумать или сорвать договоренности – "дорога собьется" и все дальше пойдет криво;

– если в этот день внезапно передумать или сорвать договоренности – и все дальше пойдет криво; носить чужие вещи — вместе с чужой вещью можно "подцепить" чужие проблемы ;

— вместе с чужой вещью можно ; стричь волосы – они воспринимались как символ силы и энергии. Подстрижешь в Великий понедельник — "обрежешь" ресурс перед важной неделей;

– они воспринимались как символ силы и энергии. Подстрижешь в Великий понедельник — перед важной неделей; употреблять мясные, молочные блюда, яйца и рыбу – начинается самый строгий период Великого поста.

