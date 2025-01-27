Вместо дорогих костюмов – футболки за 500 гривен. Что носит Владимир Зеленский во время войны

Президент Украины носит кроссовки почти за 1,5 тысячи гривен

Президент Украины Владимир Зеленский сильно изменился за период своей каденции. Речь идет не только о его юморе и внешности, но и о стиле. Если раньше глава нашего государства выбирал драгоценные классические костюмы и галстуки, то сейчас он носит одежду в стиле милитари и предпочитает недорогие вещи.

В первые дни после вторжения Зеленский появлялся на публике в простых футболках в цвете хаки и флисовых куртках. Почти ничего не изменилось и поныне.

Во-первых, весь нынешний гардероб президента состоит из недорогих и практичных вещей и все они в темных оттенках. Повседневные "луки" Зеленского состоят из спортивных брюк и футболок цвета хаки или символических надписей. К примеру, в худые с надписью I’M UKRAINIAN он записывал ежедневное видео обращение.

Также в "арсенале" президента есть футболки с украинским гербом, которые создала дизайнер из Луцка Екатерина Ковальчук. Такие безрукавки стали модными в Украине после того, как их стал носить Зеленский.

Фото: Офис президента

Вещи американского бренда "5.11" также часто можно увидеть на президенте. В частности, футболку стоимостью 624 гривны Владимир Зеленский одевал несколько раз. Также в его гардеробе есть несколько сорочек этого бренда.

Фото: Associated Press

Hallyard — нидерландский бренд, производящий одежду и обувь для охотников, рыбаков и любителей активного отдыха. Футболка стоимостью 551 гривна есть в гардеробе президента.

Фото: Associated Press

Во время поездок на передовую и освободившуюся территорию Зеленский выбирал тактическую одежду украинских брендов, таких как М-ТАС. Это не только обеспечивало практичность, но поддерживало отечественных производителей. Однако военную форму президент во время войны не носит, давая этим сигнал гражданам, что славу военнослужащих он себе не присваивает. Также Владимир Александрович для поездки в освобожденную от российских окупантов Бучу был обут в кроссовки, стоимостью 1540 гривен.

Владимир Зеленский в куртке бренда М-ТАС

Фото: Associated Press

Немецкий бренд Lowa, производящий обувь для активного отдыха, также есть в гардеробе президента. В частности, Владимир Зеленский имеет кроссовки Innox GTX Lo TF Coyote стоимостью 4800 гривен.

Даже на официальных мероприятиях, таких как встречи с иностранными лидерами, президент остается верен милитари стилю. Это подчеркивает, что страна находится в состоянии войны, а ее лидер вместе с народом.

В последнее время Владимир Александрович выбирает черные рубашки и футболки с воротником. Почти на всех одинаковый принт – герб Украины.

Ранее Телеграф рассказывал, как изменились Владимир и Елена Зеленские за время войны. Раньше они постоянно держались за руки на публике и показывали свои чувства, сейчас все изменилось.