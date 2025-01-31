Ростом более 2 метров: как выглядит любимый сын Трампа и что о нем известно

Парень увлекается спортом, программированием и музыкой

После избрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов Америки во второй раз, интерес к его семье только растет. Его внучка – Кай – занимается гольфом и любит роскошные автомобили. Попал под прицел медиа также восемнадцатилетний сын известного политика.

Беррон Трамп – единственный ребенок Дональда и Мелании Трамп. Сейчас ему 18 лет. Больше о наследнике американского президента — знает "Телеграф".

Что известно о Берроне Трампе

Беррон Трамп родился в 2006 году. Это произошло спустя год после того, как Дональд Трамп женился на словенской модели Мелании. Мальчика крестили в Епископальной церкви во Флориде.

Мелания Трамп с Берроном, фото Getty Images

Мелания ухаживала за сыном без помощи нянь: готовила завтраки, отправляла в школу, помогала выполнять домашние задания. Трамп также проводил время с ребенком, когда была такая возможность. Однако отказывался менять подгузники. Мальчик даже выучил словенский язык благодаря матери.

Мелания и Дональд Трамп с сыном, фото Getty Images

Родители пытались оградить Беррона от внимания медиа. В детстве он появлялся только в реалити-шоу The Apprentice и в программе Опры Уинфри. В то же время, младший сын политика стал первым, кто перебрался в Белый дом впервые за последние 50 лет.

Семья Трампа иногда появлялась на публике с сыном, фото Getty Images

Беррон учился в независимой школе Columbia Grammar and Preparatory School в Нью-Йорке и Епископальной школе Святого Андрея. Также в течение 3 лет сын Трампа получал образование в Оксбриджской академии.

Как выглядит сейчас Беррон Трамп

В 2024 году Беррон Трамп поступил в Школу бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете. Среди его увлечений – игра на барабанах, музыка и футбол. Беррон болел за лондонский клуб "Арсенал". Ранее он участвовал в команде U-12 Академии "Ди Си Юнайтед" и играл за футбольную ассоциацию Арлингтона.

Беррон Трамп в прошлом году поступил в вуз, фото Getty Images

Интересно, что у Беррона очень высокий рост — 206 сантиметров. Он перерос своего отца, Дональда Трампа, на 15 сантиметров.

Парню удается изучение математики и программирования. Так что вполне возможно, что Беррон станет успешным IT-специалистом. Также ему нравится играть в теннис и бейсбол. Нередко парня замечали и за игрой в гольф вместе со своим отцом.

Беррон Трамп имеет рост 206 сантиметров, фото Getty Images

В 2024 году Беррон участвовал в президентской кампании отца. Он помогал Дональду привлекать молодых избирателей.

Беррон помогал Дональду Трампу в выборах, фото Getty Images

К тому же парень впервые принял участие в выборах, проголосовав за отца. Во время инаугурации Трамп поблагодарил сына за помощь в привлечении молодежи к голосованию. В то же время, Беррон не ведет страницы в соцсетях. Очевидно, парень хочет держаться подальше от публики.

Беррон Трамп привлек внимание на инаугурации, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" писал о первом визите Дональда Трампа в Советский Союз. Туда он ехал в особых целях.