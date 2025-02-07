Кого из ранее судимых могут мобилизовать в 2025 году
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Не мобилизовать ранее осужденного могут в случае, когда он оказался в тюрьме из-за жестокого убийства с насилием, совершил коррупционные или против национальной безопасности преступление и т.п.
Во время военного положения и мобилизации мужчин могут призвать на военную службу. Мобилизовать могут и ранее судимых.
Порядок мобилизации ранее судимых предусмотрен постановлением "Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период". Это объяснил адвокат ЮКК "Де-юре" Димитрий Стриченко для "РБК-Украина".
По его словам, есть такой список осужденных граждан, подлежащих мобилизации:
- лица, которые были осуждены за уголовные проступки и нетяжкие преступления (получил наказание в виде лишения или ограничения свободы, ареста или исправительных работ, а также лица, которые были освобождены от отбывания наказания);
- лица, которые были осуждены за тяжкие преступления, кроме тех, кто совершил преступления против основ национальной безопасности Украины;
- лица, которые были осуждены за особо тяжкие преступления. Их могут мобилизовать только по решению Генерального штаба ВСУ, разведывательных органов или Службы безопасности Украины;
- лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием.
Однако есть те категории лиц, которые не могут пойти на военную службу, в частности если они осуждены за:
- преступления против национальной безопасности;
- умышленное убийство двух или более лиц с особой жестокостью, в сочетании с сексуальным насилием;
- особо тяжкие коррупционные преступления;
- некоторые преступления, предусмотренные статьями 152-156-1, 258-258-6, ч.4 ст. 286-1, ст. 348 УКУ;
- чиновники, которые занимали "особо ответственное положение" (согласно примечанию к ст. 368 УКУ).
"Мобилизированные осужденные будут проходить службу исключительно в специализированных подразделениях воинских частей, где их опыт и возможности будут эффективно использованы", — говорится в сообщении.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине впервые водителя лишили прав из-за проблем с ТЦК.