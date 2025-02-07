Кого из ранее судимых могут мобилизовать в 2025 году

Не мобилизовать ранее осужденного могут в случае, когда он оказался в тюрьме из-за жестокого убийства с насилием, совершил коррупционные или против национальной безопасности преступление и т.п.

Во время военного положения и мобилизации мужчин могут призвать на военную службу. Мобилизовать могут и ранее судимых.

Порядок мобилизации ранее судимых предусмотрен постановлением "Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период". Это объяснил адвокат ЮКК "Де-юре" Димитрий Стриченко для "РБК-Украина".

По его словам, есть такой список осужденных граждан, подлежащих мобилизации:

лица, которые были осуждены за уголовные проступки и нетяжкие преступления (получил наказание в виде лишения или ограничения свободы, ареста или исправительных работ, а также лица, которые были освобождены от отбывания наказания);

лица, которые были осуждены за тяжкие преступления, кроме тех, кто совершил преступления против основ национальной безопасности Украины;

лица, которые были осуждены за особо тяжкие преступления. Их могут мобилизовать только по решению Генерального штаба ВСУ, разведывательных органов или Службы безопасности Украины;

лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием.

Однако есть те категории лиц, которые не могут пойти на военную службу, в частности если они осуждены за:

преступления против национальной безопасности;

умышленное убийство двух или более лиц с особой жестокостью, в сочетании с сексуальным насилием;

особо тяжкие коррупционные преступления;

некоторые преступления, предусмотренные статьями 152-156-1, 258-258-6, ч.4 ст. 286-1, ст. 348 УКУ;

чиновники, которые занимали "особо ответственное положение" (согласно примечанию к ст. 368 УКУ).

"Мобилизированные осужденные будут проходить службу исключительно в специализированных подразделениях воинских частей, где их опыт и возможности будут эффективно использованы", — говорится в сообщении.

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