День Героев Небесной Сотни 2025: патриотические картинки, чтобы поделится в соцсетях и почтить память

В этот день в Украине памятный день — День Героев Небесной Сотни

В четверг, 20 февраля, в Украине отмечается важный памятный день — День Героев Небесной Сотни. Сегодня украинцы почитают память Героев, которые погибли во время Революции Достоинства 2013-2014 годов, от снайперских пуль, когда силовики разгоняли мирный Майдан.

На государственном уровне памятный день 20 февраля в Украине был установлен указом президента от 11 февраля 2015 года. Революция Достоинства в Украине началась в ноябре 2013 года, когда президент Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Украинцы требовали евроинтеграции. И когда власть в стране решила сменить политический курс в сторону России, люди вышли на массовые мирные протесты. Митингующие выступали не только за евроинтеграцию, но и против коррупции узурпации власти и нарушения прав граждан в Украине.

Самая кровавая страница Революции Достоинства — это время с 18 по 20 февраля 2014 года. Тогда силовики открыли огонь по мирным протестующим на улице Институтской в ​​Киеве. В результате вооруженной попытки разгона Майдана погибли более 100 человек, которых впоследствии назвали Героями Небесной Сотни.

День Героев Небесной Сотни – это напоминание о цене свободы и достоинства, преданности тех, кто отдал свою жизнь за европейское будущее Украины. "Телеграф" подготовил патриотические картинки, чтобы вы могли поделится ими в соцсетях и напомнить всем об этом важном памятном дне.

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