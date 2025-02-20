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День Героев Небесной Сотни 2025: патриотические картинки, чтобы поделится в соцсетях и почтить память

Автор
Галина Струс
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Автор
Памятный день, посвященный Героям Небесной Сотни, был установлен в 2015 году указом президента
Памятный день, посвященный Героям Небесной Сотни, был установлен в 2015 году указом президента. Фото Коллаж "Телеграф"

В этот день в Украине памятный день — День Героев Небесной Сотни

В четверг, 20 февраля, в Украине отмечается важный памятный день — День Героев Небесной Сотни. Сегодня украинцы почитают память Героев, которые погибли во время Революции Достоинства 2013-2014 годов, от снайперских пуль, когда силовики разгоняли мирный Майдан.

На государственном уровне памятный день 20 февраля в Украине был установлен указом президента от 11 февраля 2015 года. Революция Достоинства в Украине началась в ноябре 2013 года, когда президент Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Украинцы требовали евроинтеграции. И когда власть в стране решила сменить политический курс в сторону России, люди вышли на массовые мирные протесты. Митингующие выступали не только за евроинтеграцию, но и против коррупции узурпации власти и нарушения прав граждан в Украине.

Самая кровавая страница Революции Достоинства — это время с 18 по 20 февраля 2014 года. Тогда силовики открыли огонь по мирным протестующим на улице Институтской в ​​Киеве. В результате вооруженной попытки разгона Майдана погибли более 100 человек, которых впоследствии назвали Героями Небесной Сотни.

День Героев Небесной Сотни – это напоминание о цене свободы и достоинства, преданности тех, кто отдал свою жизнь за европейское будущее Украины. "Телеграф" подготовил патриотические картинки, чтобы вы могли поделится ими в соцсетях и напомнить всем об этом важном памятном дне.

День Героев Небесной Сотни 2025, день памяти, открытки, картинки
День Героев Небесной Сотни 2025, открытки, картинки
День Героев Небесной Сотни, день памяти, открытки, картинки
День Героев Небесной Сотни 20 февраля, день памяти, открытки, картинки
День Героев Небесной Сотни 20 февраля, день памяти, открытки, картинки
День Героев Небесной Сотни 20 февраля, открытки, картинки

Ранее "Телеграф" рассказывал, про календарь на весь 2025 год. Сколько праздников и выходных будет у украинцев.

Теги:
#День памяти #Открытки #День Героев Небесной Сотни