Цена не оправдана? "Укрнафта" хочет выложить немалую сумму за шредеры

Устройства должны быть доставлены до конца 2025 года

Публичное акционерное общество "Укрнафта" объявило тендер на покупку 11 офисных шредеров с общей ожидаемой стоимостью 152 900 гривен. Таким образом, стоимость одного устройства составит около 13 900 гривен. В то же время, анализ рынка демонстрирует, что подобные модели можно найти значительно дешевле.

Тендер был объявлен 25 февраля 2025 г. в электронной системе закупок ProZorro, аукцион запланирован на 6 марта. Поставщик, выигравший торги, должен поставить технику до конца 2025 года.

Согласно тендерной документации, шредеры должны отвечать ряду технических требований. В частности, они должны уничтожать минимум 10 листов одновременно, иметь функцию автоматической подачи не менее 90 листов, уровень безопасности не ниже 4-го класса и размер фрагментов не более 4х12 мм.

Также в устройствах предусмотрены функции автостарта, реверса, уничтожения скрепок, кредитных карт и защита от перегрева. Емкость корзины должна быть не менее 23 литров, а уровень шума – не выше 55 дБ.

Рыночный анализ показывает, что офисные шредеры с аналогичными характеристиками представлены в разных ценовых категориях. Простейшие модели стоят от 2 500 до 5 000 гривен, средний сегмент – в пределах 7 000–10 000 гривен, а более дорогие модели могут достигать 15 000–20 000 гривен.

Таким образом, заявленная стоимость 13 900 гривен за единицу находится в верхнем сегменте рынка. Это может быть оправдано, если выбранные устройства имеют дополнительные функции, повышенный уровень безопасности или изготовлены из премиумкласса. В то же время остается открытым вопрос, нельзя ли было найти аналогичное оборудование по более низкой цене.

Проблема завышенной стоимости в государственных тендерах не нова. Иногда причиной является выбор более дорогих моделей, а иногда – привлечение посредников, что влияет на конечную стоимость.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Ужгороде Закарпатской области хотят потратить деньги на покупку нового автомобиля почти за два миллиона. Его планируют приобрести для краеведческого музея.