Около 80 млн хотят потратить на кальсоны для нацгвардейцев. Все детали тендера

Планируют закупить 20 тысяч комплектов

Национальная гвардия Украины хочет потратить почти 80 млн гривен на белье для военных. Речь идет о масштабной закупке кальсон и нательных рубашек.

Об этом свидетельствует соответствующий тендер на портале Рrozorro. Заказчик – база обеспечения Национальной гвардии Украины, Военная часть 3075.

Отмечается, что предмет закупки – нижнее белье. На его приобретение в 2025 году хотят потратить 79 620 000,00 грн. При этом партии с одеждой будут поступать в часть постепенно. Всего заказано 20 тысяч комплектов нижнего белья. Первая партия из 4 тысяч должна поступить до 1 августа 2025, вторая и третья партии по 8 тысяч — до 1 сентября и 1 октября 2025 соответственно.

Дата обнародования информации на сайте – 4 марта. Конечный срок представления тендерных предложений — 13 марта 2025 года. Начало аукциона – 14 марта 2025 года.

Тендер почти на 80 млн грн на нижнее белье для нацгвардейцев получило частное акционерное общество "Трикотажная фабрика "Роза"". Хотя эту сумму можно было снизить на 398 100,00 грн, но этого не сделали.

Средняя стоимость одного комплекта с учетом общей суммы тендера составляет 398 грн. На рынке представлено немало вариантов белья по схожей стоимости, то есть можно прийти к выводу, что в целом закупка проходит по нормальной ценовой политике.

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