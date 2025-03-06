Правительство расширило перечень работников, которых могут забронировать. Кого добавили в него

Минцифры еще разрабатывает критерии, которым должны соответствовать такие работники

Бронь от мобилизации получили еще две категории украинцев, а именно работники бригад, строящих энергоустойчивые сети от мобильных операторов и интернет-провайдеров.

Бронирование работников провайдеров и операторов важно, ведь это поможет ускорить процесс строительства энергонезависимой технологии xPON при обстреле и обесточивании, а также обеспечит устойчивую связь и постоянную работу критически важных предприятий и госучреждений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации, ссылаясь на изменения от Правительства.

Итак, бронированию подлежат следующие работники:

провайдеров, устанавливающих xPON-сети и планирующих строительство минимум на календарный год;

операторов, строящих энергетические сети на дорогах и национальных дорогах.

Однако сначала операторы и провайдеры должны входить в список критически важных предприятий, который формирует Минцифра. В настоящее время критерии на стадии разработки.

"Нацелены на то, чтобы к 2030 году минимум 75% украинцев имели доступ к фиксированному гигабитному Интернету. Принятие новых правил сети к бронированию поможет ускорить строительство энергонезависимой технологии xPON при обстреле и обесточивании, обеспечить устойчивую связь и бесперебойную работу критических предприятий и поставщиков", — резюмировали в Минцифре.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как с 1 марта получить бронь от мобилизации.