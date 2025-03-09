Военный призвал Николова извиниться перед энергетиками

Военнослужащий Кирилл Сазонов подверг критике журналиста Юрия Николова за его публикации по энергетической ситуации в Украине. В своем сообщении он обвинил Николова в манипуляциях и неуважении к энергетикам, работающим над восстановлением энергосистемы страны.

Сазонов напомнил, что осенью журналист прогнозировал 10-часовые отключения электроэнергии для гражданских, что, по его словам, оказалось неправдой. Он также подчеркнул, что в своих материалах Николов не принимает во внимание массированные российские атаки на энергетическую инфраструктуру и усилия украинских специалистов, восстановивших 5 из 10 разрушенных гигаватт мощностей и прибавивших еще 1 ГВт.

Отдельно военный раскритиковал критику Николовым атомной энергетики, отметив, что именно благодаря АЭС украинцы имели электроснабжение зимой.

Сазонов призвал журналиста извиниться за свои высказывания, назвав их "мерзостью и ложью".

Напомним, журналист Юрий Николов осенью пугал украинцев многочасовыми отключениями и призвал покупать дорогие генераторы.